Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, пілотну смарт-мобілізацію запустять за місяць – два.

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Що відомо про можливу смарт-мобілізацію в Україні

Як розповів Федоров, в Україні хочуть запустити так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних Силах України.

Ми зараз працюємо над пілотом. Я думаю, за місяць-два ми його запустимо. Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися,

– зазначив міністр.

Якщо людина залишила заявку і пройшла рекрутерів і тести, то вона потрапляє у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку вона мобілізувала себе.

"Це дуже важливо для комунікації між державою і українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил. І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно все це робити. Це може бути першим пілотом, першим кроком, для того, щоб запустити подібну умовну смарт-мобілізацію", – наголосив Федоров.

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