У листопаді 2023 року якихось змін у мобілізації в порівнянні з попередніми місяцями не відбудеться, пише 24 Канал. Як і раніше, мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці 18 – 60 років.

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Кого можуть мобілізувати в листопаді

З 1 листопада 2023 року можуть мобілізувати:

військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід;

військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та не мають власного досвіду служби;

чоловіків від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі та вважаються придатними або обмежено придатними;

осіб, які були виключені зі списку військовозобов'язаних та зняті з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними та вони не чинили тяжких чи особливо тяжких злочинів.

Чи можуть мобілізувати обмежено придатних

Обмежено придатні до військової служби також можуть бути мобілізовані під час воєнного стану. ВЛК має вказати в рішенні про обмежену придатність, де можна і де не можна служити чоловіку.

Закон України забороняє відправляти обмежено придатних на службу в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті і спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення).

Таких військовозобов'язаних можуть направити на службу в частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК, установах, організаціях та навчальних закладах.

Чи мобілізують чоловіків до 27 років

У травні Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Водночас президент досі не підписав цей закон.

Наразі, мобілізувати чоловіка до 27 років без його згоди не мають права, за умови, що такий чоловік має статус "призовника". Якщо ж такий чоловік має статус "військовозобов'язаного" – його можуть мобілізувати

Відповідно до закону існують такі поняття осіб, яких беруть на службу в армію:

призовники – це особи, приписані до призовних дільниць і мають відповідний документ;

– це особи, приписані до призовних дільниць і мають відповідний документ; військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

– особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Тобто на цей момент особа, яка має статус "призовника", не може бути мобілізована без власної згоди до досягнення 27 років.

Хто не підлягає мобілізації

Мобілізації в Україні підлягають не всі військовозобов'язані, оскільки є численні винятки. Ось невеликий перелік осіб, які не підлягають мобілізації: