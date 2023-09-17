З 18 серпня мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів – до 15 листопада 2023 року, пише 24 Канал. Як і раніше, мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які також обмежені у праві виїзду за кордон.
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За певних умов мобілізувати можуть обмежено придатних чоловіків та тих, кого раніше виключили з військового обліку.
Хто підлягає мобілізації-2023
- Чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні чи обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.
З 1 жовтня 2023 року частина українок мають ставати на військовий облік. Жінки повинні реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). На військовий облік мають стати жінки медичних спеціальностей.
Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть:
- жінки віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я;
- призовниці віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;
- жінки з інвалідністю, а також ті, хто отримали право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання.