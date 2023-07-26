Це буде вже восьме таке голосування Верховної Ради від початку повномасштабної війни. Попереднє провели у травні.

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Ймовірно, до 15 листопада

Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року,

– зазначив Ярослав Железняк.

Народний депутат нагадав, як відбувається цей процес. Зокрема, спочатку президент підписує два укази. Їх подають на затвердження в Раду, далі в Комітет з питань оборони. Опісля голосування Парламенту.

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