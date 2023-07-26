Это будет уже восьмое голосование Верховной Рады с начала полномасштабной войны. Предыдущее провели в мае.

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Вероятно, до 15 ноября

Скорее всего, это продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023,

– отметил Ярослав Железняк.

Народный депутат напомнил, как проходит этот процесс. В частности, сначала президент подписывает два указа. Их подают на утверждение в Раду, далее в Комитет по обороне. После голосование Парламента.

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