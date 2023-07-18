Согласно закону, близкими родственниками являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат или сестра военных. По состоянию на май 2023 года в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесли примерно 24 тысячи украинцев.

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Принятый закон предусматривает внесение изменений в статью 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кого сейчас особенно нуждается в армии

Цивилизованный мир помогает Украине бороться за свою свободу. Нам предоставляется новейшее мировое оружие и техника. Поэтому приоритетом являются люди, владеющие иностранными языками. Если у человека есть такие знания, он сможет свободно общаться во время учений с зарубежными инструкторами.

Кроме того, приоритетом остаются водители, связисты, специалисты по снайпингу (стрелки и инструкторы), IT-специалисты, операторы БПЛА.

С другими категориями людей, которые могут мобилизовать в августе этого года, можно ознакомиться здесь.

Заметьте! В Украине по состоянию на 2023 год снизили призывной возраст. Его снизили до 25 лет.