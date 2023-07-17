Список лиц, имеющих право на отсрочку, уменьшился. Президент Владимир Зеленский подписал закон №9342, касающийся людей, имеющих родственников с инвалидностью. Кого могут призвать в ближайшее время и какие нововведения приняли – разбирался 24 Канал.

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Кто нужен в ВСУ

Английский, немецкий и французский – знание языков сейчас важно для армии. Если вы владеете ими, то сможете сотрудничать с зарубежными инструкторами, обучающими бойцов обращаться с новым вооружением.

Оружия от союзников все больше, поэтому ТЦК будут обращать внимание на людей, свободно владеющих иностранными языками.

Также всегда нужны водители, связисты, специалисты по снайпингу (стрелки и инструкторы), IT-специалисты, операторы БПЛА.

Есть телеграм-каналы, где публикуют подборки актуальных военных вакансий.

Кого еще могут мобилизовать

Могут призвать и тех, кого раньше сочли годными и ограниченно годными, независимо от того, служили ли они раньше.

Так, мобилизовать могут:

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятых и исключенных с военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК (военно-врачебной комиссии), не совершавших тяжких преступлений.

Что означают эти формулировки

"Ограниченно годен к военной службе" означает, что человек имеет определенные заболевания или физические недостатки, которые не позволяют ему проходить определенные виды военной службы или выполнять определенные задачи в армии.

"Белый билет" означает, что в мирное время человек непригоден к службе, а в военное – ограниченно пригоден.

Совершивший тяжкие преступления не может служить.

Если у меня есть родственник с инвалидностью: что приняла Верховная Рада

Раньше, если вы имели родственника с инвалидностью I или II группы – жену (мужа), родителей или родителей жены (мужа), вы имели право на отсрочку от мобилизации или увольнение в запас.

Теперь же, если в вашей семье есть кто-то, способный содержать лицо с инвалидностью, кроме вас – вы должны служить. Если единственное трудоспособное лицо – вы, то имеете право на отсрочку.

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Другие изменения в законодательстве о мобилизации

Во время военного положения законы изменяют и усовершенствуют в зависимости от потребностей времени.

К примеру, снизился возраст призывников – теперь он составляет 25 лет, а не 27. Официально это называется "предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников". То есть парень, которому исполнилось 25, должен стать на военный учет. Для мирного времени правила другие.

Это инициатива Анны Маляр, которую поддержал Залужный.