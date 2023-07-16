Этим летом срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. Об этом подробнее – расскажет 24 Канал.

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Что изменится с 1 августа

Так, военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

К тому же с 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.

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