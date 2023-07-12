Порядок бронирования изменил Кабинет Министров. Также были установлены сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важных.

Важно Условия для мобилизации и бронирования изменены: адвокат указала на нюанс

Новые правила бронирования военнообязанных в Украине

Так, новые изменения предполагают:

суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием за год налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму свыше 1,5 миллиона евро;

предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;

применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Кроме того, установлено, что обращение предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.

Обратите внимание! Для признания критически важными предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности – размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориального общества и так далее.

Кто и при каких условиях может потерять отсрочку

Отсрочка от мобилизации отменяется по истечении срока бронирования для работников. В то же время аннулировать бронь могут при таких условиях: