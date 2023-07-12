Порядок бронирования изменил Кабинет Министров. Также были установлены сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важных.
Важно Условия для мобилизации и бронирования изменены: адвокат указала на нюанс
Новые правила бронирования военнообязанных в Украине
Так, новые изменения предполагают:
- суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием за год налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму свыше 1,5 миллиона евро;
- предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;
- применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.
Кроме того, установлено, что обращение предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.
Кто и при каких условиях может потерять отсрочку
Отсрочка от мобилизации отменяется по истечении срока бронирования для работников. В то же время аннулировать бронь могут при таких условиях:
- завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;
- завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
- лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций, критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;
увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.