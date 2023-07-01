Поправка содержится в законопроекте №9342, который одобрили 28 июня. Его уже подписал президент Владимир Зеленский. Важные нюансы объяснила адвокат Дарья Тарасенко. В частности, она подчеркнула, что содержание и уход – не одно и то же, ведь содержание – это финансовое обеспечение личности.

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Речь идет исключительно о тех, кто обязан содержать по закону. Неважно, выполняет ли он/она такую обязанность, и осуществляет ли удержание кто-то другой, даже тот, кто такой обязанности не имеет,

– отметила юрист.

Кто обязан содержать личность с инвалидностью:

Муж/жена, но при условии, что жена/супруг нуждается в материальной помощи, а второй из супругов может оказывать материальную помощь.

Родители – совершеннолетний сын или дочь при условии, что сын/дочь нетрудоспособен и нуждается в материальной помощи, а родители могут оказывать такую материальную помощь.

Сын и дочь, но исключительно при условии, что родители нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи.

Внуки, правнуки, при условии, что баба, дед, прабабушка, прадед нуждаются в материальной помощи и если у них нет мужа, жены, совершеннолетних дочери, сына или эти лица по уважительным причинам не могут предоставлять им должного содержания, при условии, что совершеннолетние внуки , правнуки могут оказывать материальную помощь

Братья и сестры при условии, что брат/сестра нуждается в материальной помощи, не имеет мужа/жены, родителей или совершеннолетних дочери, сына, и при условии, что совершеннолетние братья и сестры могут оказывать материальную помощь.

Падчерица, пасынок при условии, что мачеха/отчим требуют материальной помощи и если они предоставляли падчерице/пассинковую систематическую материальную помощь не менее пяти лет, при условии, что падчерица/пасынок могут оказывать материальную помощь. Обязанность падчерицы/пасынка по содержанию мачехи/отчима возникает, если у мачехи/отчима нет мужа, жены, совершеннолетних дочери, сына, братьев и сестер или если эти лица по уважительным причинам не могут предоставлять им должное содержание.

Лицо, которое проживало с лицом с инвалидностью одной семьей до достижения совершеннолетия при проживании одной семьей до достижения совершеннолетия не менее пяти лет, и при условии, что это лицо может оказывать материальную помощь. Эта обязанность возникает, если у нуждающегося в материальной помощи нет жены, мужа, совершеннолетних дочери, сына, братьев и сестер или эти лица по уважительным причинам не могут оказывать им должного содержания.

Во всех приведенных случаях обязанность содержания возникает исключительно в том случае, когда лицо с инвалидностью нуждается в материальной помощи.

Как определяется, что лицо нуждается в материальной помощи Адвокат отмечает, что общего правила не существует. В каждом конкретном случае суды, рассматривая споры о взыскании денежных средств на содержание лица, определяет, возмещают ли доходы такого лица (в частности, пенсия) необходимые расходы человека.

Поэтому адвокат отмечает, что без подтверждения самого лица о том, что она нуждается в материальной помощи, установить факт такой потребности абсолютно невозможно. Соответственно, и у ТЦК и СП нет реальной возможности установить, что лицо с инвалидностью нуждается в материальной помощи.

"Должно презюмироваться, что лицо не требует материальной помощи, если не доказано обратное. Соответственно, если лицо с инвалидностью не нуждается в материальной помощи, то никто из родственников не имеет установленного законом обязанности их содержать", - отмечает Тарасенко.

Заметьте ! На практике ТЦК и СП не могут отказывать в оформлении отсрочки военнообязанным, имеющим близких родственников с инвалидностью на том основании, что есть другие лица, которые по закону обязаны содержать.