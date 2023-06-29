Теперь принятый закон должен подписать Президент Владимир Зеленский. Пока этого не произошло, по состоянию на сегодняшний день, правки к законопроекту еще не действуют. Речь идет о проекте закона №9342, одобренном 28 июня, информирует 24 Канал.
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Что предполагают правки
До сих пор отсрочку от мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена (муж), родители или родители жены (супруга). Это также было основанием для увольнения в запас, если мобилизованный в ряды ВСУ имеет таких родственников.
Правка дополняет абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".
Актуально о мобилизации в Украине
- Общая мобилизация продлена до 18 августа 2023 года. Повести могут вручать всем мужчинам от 18 до 60 лет.
- Мобилизации подлежат все, кого сочли пригодными для военной службы во время военного положения. Некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку.
- Кроме вышеупомянутой причины – наличия родственников с инвалидностью, видом отсрочки является бронирование на работе. С 1 июля 2023 г. критерии бронирования работников от мобилизации расширяются. Подробнее об этом читайте здесь.
К слову, в Черниговском ТЦК решили вручать повестки "на камеру" – сотрудники выходят на патрулирование с боди-камерами. Таким образом, они хотят избежать конфликтных ситуаций.