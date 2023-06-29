Теперь принятый закон должен подписать Президент Владимир Зеленский. Пока этого не произошло, по состоянию на сегодняшний день, правки к законопроекту еще не действуют. Речь идет о проекте закона №9342, одобренном 28 июня, информирует 24 Канал.

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Что предполагают правки



До сих пор отсрочку от мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена (муж), родители или родители жены (супруга). Это также было основанием для увольнения в запас, если мобилизованный в ряды ВСУ имеет таких родственников.

Внимание ! Новые правки предполагают, что не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать личность с инвалидностью.

Правка дополняет абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Актуально о мобилизации в Украине

Общая мобилизация продлена до 18 августа 2023 года. Повести могут вручать всем мужчинам от 18 до 60 лет.

Мобилизации подлежат все, кого сочли пригодными для военной службы во время военного положения. Некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку.

Кроме вышеупомянутой причины – наличия родственников с инвалидностью, видом отсрочки является бронирование на работе. С 1 июля 2023 г. критерии бронирования работников от мобилизации расширяются. Подробнее об этом читайте здесь.

К слову, в Черниговском ТЦК решили вручать повестки "на камеру" – сотрудники выходят на патрулирование с боди-камерами. Таким образом, они хотят избежать конфликтных ситуаций.