Такую практику уже используют представители ТЦК СП в одном из регионов Украины, передает 24 Канал. Журналисты телеканала "Киев 24" сняли сюжет и рассказали, где военнообязанным вручают повестки "на камеру".

Читайте также Бронирование от мобилизации: что бизнесу и работникам нужно знать об изменении правил с 1 июля

Камеры фиксируют момент вручения повестки

Такое ноу-хау внедрили в Черниговский территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он одним из первых стал тем ТЦК СП, чьи сотрудники выходят с боди-камерами на свои ежедневные патрулирования по городу.

С помощью камер фиксируют все, что происходит во время дежурства. Это позволит избежать конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть во время патрулирования.

Каждое утро военнослужащим из ТЦК СП Чернигова проводят инструктаж. После этого они получают нагрудные камеры и отправляются в город, чтобы выполнять свою работу. Среди их обязанностей – производить проверку тех, кто может быть призывником.

Стали ли они на военный учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, выясняем нюансы и выписываем учетную повестку,

– объясняет представитель Черниговского ТЦК Олег Гончарук.

Обратите внимание! Учетная повестка не означает, что военнообязанного призывают в армию. Это приглашение посетить ТЦК СП, чтобы либо встать на учет, либо уточнить имеющиеся данные, либо пройти военно-врачебную комиссию.

Почему нужны нагрудные камеры

Причина здесь достаточно проста. Люди по-разному реагируют на вручение повесток. Бывает так, что доходит даже до конфликтных ситуаций. Чтобы избежать их, представители Черниговского ТЦК СП получили боди-камеры. Военнослужащие после смены возвращают камеры, а записи на них просматриваются.

Как отметил правозащитник Эдуард Багиров, нарушения фиксируются с разных сторон. Речь идет как о гражданах Украины, так и сотрудниках ТЦК.

Это (фиксация на нагрудные камеры – 24 Канал) будет видеодоказательством законности действия работника ТЦК, во-первых, а если он нарушает права граждан Украины, это будет доказательством, в том числе в суде, прокуратуре,

– объяснил он.

Заметим, что представителям военкоматов не просто так начали выдавать нагрудные камеры. Причиной этого стали скандальные истории, когда "скручивали" или тянули к автобусам военнообязанных граждан нашей страны.