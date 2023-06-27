Таку практику вже використовують представники ТЦК СП в одному з регіонів України, передає 24 Канал. Журналісти телеканалу "Київ 24" зняли сюжет і розповіли, де військовозобов'язаним вручають повістки "на камеру".
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Камери фіксують момент вручення повістки
Таке ноу-хау впровадили у Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Він одним із перших став тим ТЦК СП, чиї співробітники виходять з боді-камерами на свої щоденні патрулювання містом.
За допомогою камер фіксують все, що відбувається під час чергування. Це дозволить уникнути конфліктних ситуацій, які можуть виникнути під час патрулювання.
Тож, щоранку військовослужбовцям з ТЦК СП Чернігова проводять інструктаж. Після цього вони отримують нагрудні камери та вирушають в місто, щоб виконувати свою роботу. Серед їх обов'язків – проводити перевірку тих, хто може бути призовником.
Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо в людини є лист бронювання або відстрочки, а також з'ясовуємо нюанси й виписуємо облікову повістку,
– пояснює представник Чернігівського ТЦК Олег Гончарук.
Чому потрібні нагрудні камери
Причина тут доволі проста. Люди по-різному реагують на вручення повісток. Буває так, що доходить навіть до конфліктних ситуацій. Власне, щоб уникнути їх, представники Чернігівського ТЦК СП отримали боді-камери. Військовослужбовці після зміни повертають камери, а записи на них переглядають.
Як зауважив правозахисник Едуард Багіров, порушення фіксуються з різних боків. Мовиться як про громадян України, так і співробітників ТЦК.
Це (фіксація на нагрудні камери – 24 Канал) буде відеодоказом законності дії працівника ТЦК, по-перше, а якщо він порушує права громадян України, це буде доказом у тому числі в суді, прокуратурі,
– пояснив він.
Зауважимо, що представникам військкоматів не просто так почали видавати нагрудні камери. Причиною цього стали скандальні історії, коли "скручували" або тягнули до автобусів військовозобов'язаних громадян нашої країни.