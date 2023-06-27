Під час загальної мобілізації на строкову службу можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Повістки можуть отримувати й ті, хто у військовому квитку має позначку "обмежено придатний до служби".

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Нові правила бронювання працівників

З 1 липня 2023 року критерії бронювання працівників від мобілізації розширюються. Зокрема, на такий крок пішли для бронювання працівників низки підприємств.

Раніше уряд вже повідомляв, що у критеріях йдеться про підприємства, які вкрай важливі для функціонування економіки, серед них – сільські господарства.

З 1 липня отримати бронь від призову в ЗСУ можуть отримати працівники, які:

працюють в державних органах влади та місцевого самоврядування, якщо їх бронь потрібна для функціонування цих органів;

працевлаштовані на підприємствах, яким встановлені мобілізаційні завдання;

працюють на підприємствах, в організаціях чи установах, які забезпечують ЗСУ та інші військові формування товарами та послугами;

працюють на підприємствах, в організаціях чи установах, які важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Також на бронювання можуть претендувати працівники підприємств, які співпрацюють з Мінекономіки, підтримують чи супроводжують інвестиційні проєкти, а також підтримують підприємства, зупинка яких викличе проблеми в економіці.