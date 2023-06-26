Як відомо, турецька компанія Baykar, яка виготовляє відомі для кожного українця безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı, повинна відкрити завод в Україні. Запуск запланований на 2025 рік, сума інвестицій у підприємство оцінюють у 95,5 мільйона доларів.

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Втім, на ринку дронів в Україні очікується конкуренція. Ще один іноземний виробник відкриває в нас свій завод.

Виробник дронів з Латвії працюватиме в Україні

Компанія Atlas Aerospace, яка базується у Ризі, планує відкрити виробництво в Україні. Плановий запуск повинен був відбутися на початку року, але через певні моменти його довелося відкласти.

Ми фактично створили R&D, але виробництво зазнає певних затримок, частково через деякі бюрократичні процеси. Тому дата його відкриття була перенесена на більш пізній термін, поки ми не розберемося з цим,

– розповів СЕО компанії Іван Толчинський.

Atlas Aerospace займається виробництвом компактних дронів, найбільш відомий – трикоптер Atlas Pro. З грудня 200 року в Україну прибуло приблизно 200 таких безпілотників вагою у 1,8 кілограма.

У компанії розповіли, що вже розробляють "кишенькові дрони" для солдатів, які матимуть ще менші габарити.