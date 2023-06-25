Вже наступного року ціна української землі може зрости аж на 50%. Такі прогнози змушують багатьох підприємців інвестувати в угіддя, що спровокувало ріст ціни вже зараз.

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Українці готові активно вкладати гроші у землю навіть попри війну. Вже зараз не неокупованих територіях важко знайти землю, яка буде дешевшою за 55 тисяч гривень за гектар.

Найбільшою популярністю серед покупців користуються землі у західних областях та в Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Тут ціна землі може сягати 90 – 110 тисяч гривень за гектар.

Земля – обмежений ресурс, який з часом буде лише дорожчати, саме тому ці інвестиції стали такими популярними. Цікаво, що загальний портрет земельних інвесторів дуже "строкатий". Бізнесмени, чиновники, банкіри, ІТ-працівники, військові – зберегти та примножити свої активи через землю мріють усі.