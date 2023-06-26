Как известно, турецкая компания Baykar, производящая известные для каждого украинца беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı, должна открыть завод в Украине. Запуск запланирован на 2025 год, сумма инвестиций в предприятие оценивается в 95,5 миллиона долларов.

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Впрочем, на рынке дронов в Украине ожидается конкуренция. Еще один зарубежный производитель открывает у нас свой завод.

Производитель дронов из Латвии будет работать в Украине

Базирующаяся в Риге компания Atlas Aerospace планирует открыть производство в Украине. Плановый запуск должен был состояться в начале года, но спустя определенные моменты его пришлось отложить.

Мы фактически создали R&D, но производство испытывает определенные задержки, частично из-за некоторых бюрократических процессов. Поэтому дата его открытия была перенесена на более поздний срок, пока мы не разберемся с этим.

– рассказал СЕО компании Иван Толчинский.

Atlas Aerospace занимается производством компактных дронов, наиболее известный – трикоптер Atlas Pro. С декабря 200 года в Украину прибыло около 200 таких беспилотников весом в 1,8 килограмма.

В компании рассказали, что уже разрабатывают "карманные дроны" для солдат, которые будут иметь еще меньшие габариты.