Тепер ухвалений закон має підписати Президент Володимир Зеленський. Поки цього не сталось, станом на зараз, правки до законопроєкту не діють. Йдеться про проєкт закону №9342 схвалений 28 червня, інформує 24 Канал.
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Що передбачають правки
Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Це також було підставою для звільнення в запас, якщо мобілізований до лав ЗСУ, має таких родичів.
Правка доповнює абзац 11 частини І статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".
Актуально про мобілізацію в Україні
- Загальну мобілізацію продовжено до 18 серпня 2023 року. Повістки можуть вручати всім чоловікам від 18 до 60 років.
- Мобілізації підлягають всі, кого визнали придатними для військової служби під час воєнного стану. Деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку.
- Окрім згадуваної вище причини – наявності родичів з інвалідністю, видом відстрочки є бронювання на роботі. З 1 липня 2023 року критерії бронювання працівників від мобілізації розширюються. Детальніше про це читайте тут.
До слова, у Чернігівському ТЦК вирішили вручати повістки "на камеру" – співробітники виходять на патрулювання з боді-камерами. Таким чином вони хочуть уникнути конфліктних ситуацій.