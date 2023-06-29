Зниження призовного віку викликало багато питань. Пояснюємо, чи можуть мобілізувати чоловіка молодше 25 років.

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Важливий нюанс Якщо чоловіку немає 25 років і він має статус "призовник" – мобілізувати без згоди не мають права, якщо ж статус "військовозобов'язаний – то мобілізація законна,

– наголошує адвокат Богдан Пересада. Правова довідка. Призов військовозобов'язаних під час мобілізації врегульовано Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу". Відповідно до статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу": "призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Порядок мобілізації На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язаних, які перебувають у запасі і не заброньовані на період мобілізації.

Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами ЗСУ та інших військових формувань.

Під час дії особливого періоду військова служба (для контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною 9 статті 23 цього Закону.

У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону.

Призовники, військовозобов'язані, резервісти: тлумачення

Відповідно до частини 9 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Згідно з частиною 1 статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли граничного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Важливо! Таким чином, призову під час мобілізації підлягають саме резервісти та військовозобов'язані. Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаного" та зарахований в запас, то його можуть мобілізувати.