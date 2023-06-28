Багатьох цікавить питання, чи можна оскаржити мобілізацію та як це зробити. Детальніше на це відповів юрист Ілля Шипко.

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Чи можна оскаржити мобілізацію

За словами юриста, помилково вважати, що з моменту отримання повістки чоловік вважається мобілізованим. Мобілізованою вважається особа, яка пройшла ВЛК та отримала мобілізаційне розпорядження.

Якщо військовозобов’язаний, який отримав таке мобілізаційне розпорядження вважає, що воно є неправомірним, він має право його оскаржити,

– зазначив він.

Так, мобілізаційне розпорядження не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень. Отже, оскаржити мобілізацію у судовому порядку не можна. Але можна оскаржити висновок ВЛК за наявності достатніх для цього причин.

"Потрібно зрозуміти, що перед мобілізаційним розпорядженням передує кілька етапів перевірки, чи придатна особа до військової служби. Тобто, якщо при уточненні даних особою будуть подані документи, що дають право на відстрочку, то мобілізаційного розпорядження може й не бути. Або якщо особа не згідна з висновком ВЛК, то його також можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку", – розповів юрист.

Він наголосив, що потрібно заздалегідь підготувати пакет документів, які нададуть військовозобов’язаному право на відстрочку, якщо такі є. Ці документи мають бути подані до початку вручення мобілізаційного розпорядження.

В Україні стане більше ВЛК: що зміниться

У Міноборони розповіли, що план заходів з оптимізації процесів ВЛК повинен забезпечити військовослужбовців належним та швидким сервісом проходження військово-лікарської комісії, зменшити навантаження на заклади охорони здоров'я, інших складових сил оборони та комунальних медичних закладів.

До того ж має запрацювати автоматизація перебігу проходження ВЛК, з'явиться інтеграція медичних процесів між військовими та цивільними компонентами.

Окрім цього, як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, цим рішенням впроваджуються ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану.