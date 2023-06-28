Чи будуть служити чоловіки без досвіду та кого примусово можуть мобілізувати у липні – розповів начальник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап. За його словами, зараз є дефіцитні спеціальності.

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Кого примусово можуть мобілізувати у липні

За словами Арапа, працівники військкоматів примусово мобілізують усіх чоловіків, незалежно від їхнього бажання. Першими мобілізували тих, хто має військовий досвід. Однак зараз Україну захищають воїни, які можуть не мати попереднього військового досвіду.

Водночас працівники військкоматів насамперед звертають увагу на дефіцитні спеціальності. Серед таких – танкісти та артилеристи. Також бажана наявність строкової служби.

До того ж зараз змінився принцип розподілу мобілізованих частин та визначення спеціальності. Тепер це роблять після відправки до навчальних центрів.

У рамках загальної мобілізації ми зобов'язані здійснювати заходи щодо призову громадян України, за винятком окремих випадків, незалежно від їхнього бажання. Ти громадянин України і маєш зробити все, що залежить від тебе для захисту її незалежності та суверенітету,

– зазначив Арап.

Він додав, що всі військовозобов'язані призиваються лише через учбові центри, де вони проходять підготовку.

"Особовий склад має призиватися придатним за станом здоров'я, відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних. А щодо фахівців – у ЗСУ виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями", – наголосив начальник військкомату.

Нові правила бронювання працівників в Україні

Зауважимо, що з 1 липня отримати бронь від призову в ЗСУ можуть отримати працівники, які: