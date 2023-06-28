Будут ли служить мужчины без опыта и кого принудительно могут мобилизовать в июле – рассказал начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап. По его словам, сейчас есть дефицитные специальности.

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Кого принудительно могут мобилизовать в июле

По словам Арапа, работники военкоматов принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания. Первыми мобилизовали тех, у кого есть военный опыт. Однако сейчас Украину защищают воины, у которых может не быть военного опыта.

В то же время работники военкоматов прежде всего обращают внимание на дефицитные специальности. Среди таких – танкисты и артиллеристы. Также желательно наличие срочной службы.

К тому же сейчас изменился принцип распределения мобилизованных частей и определение специальности. Теперь это делают после отправки в учебные центры.

В рамках общей мобилизации мы обязаны осуществлять мероприятия по призыву граждан Украины, за исключением частных случаев, независимо от их желания. Ты гражданин Украины и должен сделать все, что зависит от тебя для защиты ее независимости и суверенитета,

– отметил Арап.

Он добавил, что все военнообязанные призываются только через учебные центры, где они проходят подготовку.

"Личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных. А относительно специалистов – то у ВСУ возникают потребности в комплектовании разными специальностями", – подчеркнул начальник военкомата.

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Отметим, что с 1 июля получить бронь от призыва в ВСУ могут получить работники, которые: