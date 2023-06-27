Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. У Міноборони розповіли, що може змінитися для тих, хто проходить ВЛК.

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Як в Україні хочуть змінити військово-лікарську комісію

У Міноборони заявили, що план заходів з оптимізації процесів ВЛК повинен забезпечити військовослужбовців належним та швидким сервісом проходження військово-лікарської комісії, зменшити навантаження на заклади охорони здоров'я Міноборони, інших складових сил оборони та комунальних медичних закладів.

Також має запрацювати автоматизація перебігу проходження ВЛК, з'явиться інтеграція медичних процесів між військовими та цивільними компонентами.

У відомстві зазначили, що хочуть викорінити надмірну бюрократію та забезпечити військовослужбовців соціальними гарантіями.

Проходження ВЛК повинно стати простішим

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що цим рішенням впроваджуються ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану.

Буде розширена мережа військово-лікарських комісій, впроваджені цифрові інструменти, обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Будуть проведені інформаційні кампанії, щоби кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії, лікування чи реабілітації,

– сказав він.

Для оптимізації всіх процесів ВЛК співпрацюють підрозділи ЗСУ, Міноборони, МОЗ, Мінветеранів та Мінцифри.