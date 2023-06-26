Так, якщо студент хоче отримати відстрочку від мобілізації, має пройти ВЛК. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, як відбувається така військово-лікарська комісія.

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Як відбувається військово-лікарська комісія для студентів

Медичний огляд військовозобов'язаних здійснюють за рішенням начальника ТЦК та СП військово-лікарською комісією відповідного ТЦК та СП.

Військовозобов'язаного, за словами Юрчака, має оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. А медичними показаннями – й лікарі інших спеціальностей.

Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я проводиться один раз на 5 років,

– уточнює юрист.