Однак це не означає, що вони не можуть долучитися до ЗСУ. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, чи можуть забрати до війська студента, аспіранта, докторанта.

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Чи можуть мобілізувати студента, аспіранта, докторанта

Таких осіб можуть забрати до армії. Але лише за власним бажанням, пояснює Юрчак. Чоловік може добровільно мобілізуватися навіть у тому разі, якщо має відстрочку. Таких випадків дуже багато, адже ніхто не може заборонити людині йти захищати рідну країну.

Відстрочка від мобілізації студентів є швидше їхнім правом, а не якимось абсолютом,

– пояснює юрист.

І додає: якщо чоловік висловлює добровільну згоду долучитися до ЗСУ, його можуть мобілізувати. Аби відстрочка у такому разі стала нечинною, він має прийти до ТЦК і СП і написати заяву про своє бажання та готовність стати добровольцем. Тоді така особа може бути мобілізованою або укласти контракт із ЗСУ та приєднатися до лав захисників.