Однак вручити повістку такій особі можуть лише у визначений час. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак при цьому розповів 24 Каналу, що таке "проміжний час" і чи можуть у цей період мобілізувати студента.

Дивіться також Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку під час навчання

Чи можна отримати повістку у період "проміжного часу"

Українські виші мають власні графіки навчання, канікул та вступних іспитів. При цьому є і проміжний час.

Проміжний час – це період між кінцем червня (завершенням сесій та іспитів) та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання. Якщо говорити про вступ на аспірантуру та докторантуру, це, ймовірно, навіть більший період часу.

Владислав Юрчак при цьому пояснив, що має робити абітурієнт, який отримав повістку у проміжок між вступом, але потім склав успішно іспити та вступив до магістратури/аспірантури/докторантури.

За його словами, законодавство чітко визначає перелік підстав для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану. Вони передбачені і пунктом 2 частини 4 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". У переліку цих підстав немає навчання. Тому особа, яка стала студентом денної чи заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення з військової служби.

Мобілізовані студенти часто оскаржують накази про їхню мобілізацію і йдуть до суду. Однак здебільшого програють через чинні норми законодавства.

Коли настає проміжний час

Проміжний час настає:

після закінчення коледжу, до вступу у виш;

для студентів – після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру;

після закінчення ЗВО до вступу на аспірантуру та перед вступом на докторантуру.

Чи є канікули та академічна відпустка проміжним часом

Ані під час канікул, ані під час перебування студента в академічній відпустці, така особа не втрачає право на відстрочку від призову під час мобілізації, уточнює Юрчак. Умовою для отримання відстрочки від мобілізації є лише рівень та форма здобуття освіти (денна або дуальна).