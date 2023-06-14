Однак не усіх та у певний період. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак при цьому розповів 24 Каналу, хто має відстрочку під час навчання.

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Хто має відстрочку під час навчання

За словами Юрчака, право на вищезгадану відстрочку мають:

учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;