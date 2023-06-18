Однако это не означает, что они не могут присоединиться к ВСУ. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, могут ли забрать в армию студента, аспиранта, докторанта.

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Могут ли мобилизовать студента, аспиранта, докторанта

Таких лиц могут забрать в армию. Но только по собственному желанию, объясняет Юрчак. Человек может добровольно мобилизоваться даже в том случае, если имеет отсрочку. Таких случаев очень много, ведь никто не может запретить человеку защищать родную страну.

Отсрочка от мобилизации студентов является скорее их правом, а не абсолютом,

– объясняет юрист.

И добавляет: если мужчина выражает добровольное согласие присоединиться к ВСУ, его могут мобилизовать. Чтобы отсрочка в таком случае стала недействительной, он должен прийти в ТЦК и СП и написать заявление о своем желании и готовности стать добровольцем. Тогда такое лицо может быть мобилизованным или заключить контракт с ВСУ и присоединиться к рядам защитников.