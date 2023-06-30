Об этом идет речь на сайте Верховной рады. Отмечают, что 30 июня законопроект №9342 возвращен с подписью президента.

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Важно ! Закон предусматривает ежемесячные выплаты военнослужащим – дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тысяч гривен. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ.

Доплаты военнослужащим

военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых заданий в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабмином,

военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен пропорционально времени прохождения военной службы, военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности службы, установленной военно-врачебной комиссией, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен в течение всего времени пребывания в распоряжении,

курсантам ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен пропорционально времени обучения.

Отпуска для военнослужащих

особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 дней,

также возможен отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 дней,

Обратите внимание! Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно,

Также часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена частями не более трех в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Военная подготовка для призванных

Согласно закону, лица, призванные на военную службу во время мобилизации, ранее не проходившие военную в ВСУ и/или службу в других военных формированием и правоохранительных органах, должны пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности.

Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее 1 месяца. Особенности и продолжительность подготовки по отдельным военно-учетным специальностям определяется Генштабом.

Командир обязан направлять на специальные курсы подготовки к учебным частям военнослужащих, прибывших для доукомплектования частей во время действия военного положения и ранее не проходили военную службу и не допускать к участию в ведении военных военнослужащих тех, кто не проходил.