Об этом идет речь на сайте Верховной рады. Отмечают, что 30 июня законопроект №9342 возвращен с подписью президента.
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Доплаты военнослужащим
- военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых заданий в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабмином,
- военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен пропорционально времени прохождения военной службы, военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности службы, установленной военно-врачебной комиссией, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен в течение всего времени пребывания в распоряжении,
- курсантам ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен пропорционально времени обучения.
Отпуска для военнослужащих
- особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 дней,
- также возможен отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 дней,
Также часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена частями не более трех в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Военная подготовка для призванных
Согласно закону, лица, призванные на военную службу во время мобилизации, ранее не проходившие военную в ВСУ и/или службу в других военных формированием и правоохранительных органах, должны пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности.
Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее 1 месяца. Особенности и продолжительность подготовки по отдельным военно-учетным специальностям определяется Генштабом.
Командир обязан направлять на специальные курсы подготовки к учебным частям военнослужащих, прибывших для доукомплектования частей во время действия военного положения и ранее не проходили военную службу и не допускать к участию в ведении военных военнослужащих тех, кто не проходил.