Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью, информирует 24 Канал. По его словам, эти замены уже активно производятся в определенных ротах.

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В самих ТЦК идет замена: на фронт отправляются офицеры, не имеющие боевого опыта, заменяющие офицеров, которые ранены и не пригодны к службе. К примеру, в ротах охраны ТЦК и СП уже заменено от 50% до 70% личного состава,

– сообщил Александр Павлюк.

По словам генерала, в ТЦК пришли те, кто имеет соответствующие ограничения по состоянию здоровья. Павлюк также подчеркнул, что мобилизация должна производиться прозрачно.

"Человек должен понимать, почему кто-то имеет броню, а другие нет. Работа в этом направлении продолжается и определенные проекты уже реализуются. Когда все это заработает, то отпадет вопрос к работе ТЦК", – заверил Павлюк.

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