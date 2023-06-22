Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, которые исследовали журналисты.

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Через 2 месяца после огласки информации, что у семьи Борисова появилась вилла в Испании за более 3 миллионов евро, у его жены – офисное помещение на главной улице Марбельи, а также несколько дорогих автомобилей, журналисты повторно взяли выписки из испанского реестра и на имение, и на офисное помещение. Выдержки свидетельствуют, что офис и вилла до сих пор записаны на семью Борисова.

Также журналисты УП заметили в Испании у имения одесского военкома электрический Mercedes В класса 2022 года. Стоимость такого автомобиля стартует от 100 тысяч долларов. Зарегистрированный автомобиль, как и вилла на мать Борисова.



Электрический Mercedes В класса (Иллюстративный фото) / Фото Mercedes-Benz

В нескольких километрах от коттеджного городка Сиера Бланка располагается центральный проспект Марбельи с самыми дорогими ресторанами, магазинами и 5-звездными гостиницами. Там располагается офисное помещение, которое семья военного комиссара приобрела в начале 2023 года.

Кроме того, у одесского военкома уже в этом году появился еще один новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 года. Зарегистрированный автомобиль на тещу Борисова.

Любопытно! Авто стоимостью около 100 тысяч долларов – это уже третье авто, которое появилось в собственности семьи одесского военного комиссара за время войны. Общая стоимость такого автопарка составляет около полумиллиона долларов.

Что об этом говорит сам Борисов

Борисов, работающий военкомом с 1996 года, в телефонном разговоре с журналистами сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.

Также он заявил, что не в курсе, приобрели ли его родные недвижимости на испанском побережье. По его словам, жена должна была рассказать ему об этом впоследствии, а сейчас занимается документацией. Относительно машины тещи Борисов заявил, что она продала подержанный автомобиль и купила себе Land Cruiser.

Кроме того, за рулем одного из автомобилей семьи Борисова в Испании журналисты заметили родного брата водителя одесского военного комиссара.



Семейные связи / Фото "Украинской правды"

Водитель Борисова в Одессе, сотрудник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Николаев. Журналистам он заявил, что не знает, работает ли его брат Игорь на семью Борисова в Испании, также заявил, что и сам не является водителем Борисова.

Николаев-старший также пытался заверить, что не знает, что его брат делает в Испании, но он может покинуть территорию страны, потому что является "инвалидом".

Что этому предшествовало

В апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что семья Борисова в конце 2022 года приобрела на испанском побережье имение стоимостью более 3 миллионов евро. Имение зарегистрировано на мать Борисова.

Жена военкома, по словам экс-нардепа, стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи. Также в собственности семьи появился Mercedes Gelendvagen.

Общая стоимость всего этого имущества, приобретенного во время полномасштабной войны, около четырех с половиной миллионов долларов.

Раньше ДБР нарушило производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. Скорее всего, в сообщении ДБР говорится о руководителе Одесской областной ТЦК и СП Евгении Борисове.

Сообщается, что за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.