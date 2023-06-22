Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, які дослідили журналісти.

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Через 2 місяці після розголосу інформації, що у родини Борисова з'явилась вілла в Іспанії за понад 3 мільйони євро, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок, журналісти повторно взяли витяги з іспанського реєстру і на маєток, і на офісне приміщення. Витяги свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.

Також журналісти УП помітили в Іспанії біля маєтка одеського воєнкома електричний Mercedes В класу 2022 року. Вартість такої автівки стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто, як і вілла на матір Борисова.



Електричний Mercedes В класу (Ілюстративне фото) / Фото Mercedes-Benz

За кілька кілометрів від котеджного містечка Сіера Бланка розташовується центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та 5-зірковими готелями. Саме там розташовується офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2023 року.

Крім того, в одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року. Зареєстроване авто на тещу Борисова.

Цікаво! Авто вартістю близько 100 тисяч доларів – це вже третє авто яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів.

Що про це каже сам Борисов

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з журналістами спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.

Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.

Крім того, за кермом одного з автомобілів родини Борисова в Іспанії журналісти помітили рідного брата водія одеського військового комісара.



Родинні зв'язки / Фото "Української правди"

Водій Борисова в Одесі, співробітник Одеського Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Ніколаєв. Журналістам він заявив, що не знає, чи працює його брат Ігор на родину Борисова в Іспанії, також він заявив, що і сам не є водієм Борисова.

Ніколаєв-старший також намагався запевнити, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути територію країни, бо є "інвалідом".

Що цьому передувало

У квітні 2023 цього року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю понад 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова.

Дружина воєнкома, за словами екснардепа, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.

Загальна вартість усього цього майна придбаного під час повномасштабної війни близько чотирьох з половиною мільйонів доларів.

Раніше ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. Швидше за все, у повідомленні ДБР мовиться про керівника Одеської обласної ТЦК та СП Євгена Борисова.

Повідомляється, що за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.