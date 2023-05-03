ГБР возбудило производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

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ГБР проверяет состояние военкома

Сообщается, что за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным служебным положением в условиях военного. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Начальник Одесского областного ТЦК отстранен от исполнения своих служебных полномочий. Также идет досудебное расследование и устанавливается полный круг причастных к махинациям лиц.

Кроме того, ГБР проверяет информацию в СМИ о финансовом состоянии должностного лица, которое не соответствует его заработку.

Что известно о скандале с руководителем ТЦК в Одессе

Скорее всего, в сообщении ГБР говорится о руководителе Одесского областного ТЦК и СП Евгении Борисове.

В частности, недавно экс-нардеп Игорь Мосийчук выдвинул обвинения в адрес Борисова. Он утверждает, что у Борисова есть вилла в испанском городе Марбелья стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро, которая записана на его тещу.

Кроме того, Мосийчук утверждает, что Борисов владеет офисом стоимостью 2 миллиона евро, оформленным на его жену.

Бывший депутат убеждает, что имеет все необходимые документы для подтверждения своих обвинений. Он также обвинил Борисова в продаже 5 тысяч "белых билетов" и хищении военных товаров.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказался комментировать скандал.

В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк информировала, что проводится проверка. В ОК "Юг" заверили, что будут способствовать расследованию всех обнародованных данных.

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