Резников подчеркнул, что такое решение позволит легче проводить ротацию солдат, получивших ранения на фронте. Раненые пленники в свою очередь будут работать в центрах комплектации.
Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов с тыла на фронт, - Резников
Глава Минобороны Алексей Резников рассказал о новой рекомендации Валерию Залужному от президента Украины. По словам министра, Заленский призвал главнокомандующего отправлять давно сидящих в тылу военкомов выполнять боевые задания на линию фронта.