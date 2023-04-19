Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге в Ukraine Media Center Odesa, пишет 24 Канал. Она отметила, что Украина должна пополнять свой мобилизационный ресурс из-за потерь на войне.

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Гуменюк заявила, что Украина обязательно должна пополнить резервы

В то же время спикера подчеркнула, что мобилизация сейчас – это не новый этап, а продолжение действий, предпринятых после 24 февраля 2022 года. Гуменюк отметила, что государство не смогло в полном объеме использовать человеческий потенциал в начале войны.

"То, что кажется кому-то как какие-то новации, это, скорее всего, подогрето дополнительным вниманием к этому процессу. К сожалению, не в абсолюте был использован тот потенциал людей, когда они в начале полномасштабного вторжения, направленные своей внутренней мотивацией, все откликнулись на потребность войска и войско не имело возможности овладеть сразу всеми, призвать, поставить на должности, распределить", – сказала она.

Гуменюк призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток.

Именно поэтому сейчас проводится работа по оповещению. Да, она не всегда устраивает всех в понимании соответствия правовому государству. Прошу всех с пониманием отнестись, что работа проходит в условиях войны, когда нам необходимо пополнять резервы катастрофически. Мы должны их обязательно пополнить,

– сказала спикера.

По ее словам, дыр в законодательстве много и над этим работают.

"Мы не можем подождать, отложить, мы не можем пересмотреть законодательство в каком-то лайт-режиме", – резюмировала Гуменюк.

Кого касается мобилизация-2023