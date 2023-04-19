Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге в Ukraine Media Center Odesa, пишет 24 Канал. Она отметила, что Украина должна пополнять свой мобилизационный ресурс из-за потерь на войне.
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Гуменюк заявила, что Украина обязательно должна пополнить резервы
В то же время спикера подчеркнула, что мобилизация сейчас – это не новый этап, а продолжение действий, предпринятых после 24 февраля 2022 года. Гуменюк отметила, что государство не смогло в полном объеме использовать человеческий потенциал в начале войны.
"То, что кажется кому-то как какие-то новации, это, скорее всего, подогрето дополнительным вниманием к этому процессу. К сожалению, не в абсолюте был использован тот потенциал людей, когда они в начале полномасштабного вторжения, направленные своей внутренней мотивацией, все откликнулись на потребность войска и войско не имело возможности овладеть сразу всеми, призвать, поставить на должности, распределить", – сказала она.
Гуменюк призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток.
Именно поэтому сейчас проводится работа по оповещению. Да, она не всегда устраивает всех в понимании соответствия правовому государству. Прошу всех с пониманием отнестись, что работа проходит в условиях войны, когда нам необходимо пополнять резервы катастрофически. Мы должны их обязательно пополнить,
– сказала спикера.
По ее словам, дыр в законодательстве много и над этим работают.
"Мы не можем подождать, отложить, мы не можем пересмотреть законодательство в каком-то лайт-режиме", – резюмировала Гуменюк.
Кого касается мобилизация-2023
- Мобилизации подлежат мужчины, которые являются здоровыми или ограниченно пригодными к службе. Это могут быть как те, кто имеет опыт военной службы, так и до сих пор не служившие.
- Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
- Первоначально мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.
- Повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет, после чего они должны прибыть в ТЦК и СП. Это обязательно, однако не означает, что такой человек сразу присоединиться к ВСУ.