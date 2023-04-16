Резников заявил, что потери Украины "критически меньше российских". Министр обороны отказался назвать точное количество потерь Украины, но сказал, что "общее количество меньше, чем число погибших от землетрясения в Турции".
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Потери Украины критически меньше российских
"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – сказал он.
Резников подчеркнул, что главная цель украинского командования – сохранить жизнь солдат. Россия же использует свое войско как пушечное мясо.
"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте ежедневно Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки – членов ЧВК "Вагнера", наемников и бывших преступников. Это варварство", – добавил глава Минобороны.
Украине не нужны войска НАТО
Алексей Резников заявил, что Украине не нужны военные из стран НАТО. По его словам, у Украины достаточно человеческого ресурса.
Он отметил, что украинские военные опытные. В то же время, говорит глава Минобороны, Украине нужно западное оружие, а также обучение военных.
Что известно о потерях России
По состоянию на 16 апреля 2023 года Россия в войне против Украины потеряла 182 070 солдат. Речь идет о полномасштабном вторжении россиян с 24 февраля 2022 года.
Более того, Россия понесла немалые потери в технике:
- танков – 3 657;
- боевых бронированных машин – 7 083;
- артиллерийских систем – 2 795;
- РСЗО – 538;
- средств ПВО – 284;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 293;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей /катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 658;
- специальной техники – 326.