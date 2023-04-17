Министр обороны Украины заявил турецкому изданию, что потери среди украинских военных меньше, чем количество жертв разрушительного землетрясения в Турции. Его слова вызвали шквал возмущения как среди украинцев, так и турков.
Смотрите также Настоящее чудо: отыскали мать малышки, которую 2 месяца назад спасли из-под завалов в Турции
Министр извинился за свои слова
Алексей Резников сказал, что не хотел никого обидеть. Украинцы соболезнуют гражданам Турции и понимают, что такое хоронить тысячи невинных людей.
Я искренне прошу прощения у всех в Украине и в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию в отношении Крыма с начала российского вторжения,
– написал он.
Что этому предшествовало
- Во время интервью турецкому изданию сначала Алексей Резников сказал, что потери Украины в войне значительно меньше, чем российские. Точное количество погибших военных он назвать отказался, поэтому решил сделать сравнение с разрушительным землетрясением в Турции, в результате которого погибли более 45 тысяч человек.
- Тогда фраза министра обороны Украины звучала следующим образом: "У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше, чем российские. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше числа погибших в результате землетрясения в Турции".