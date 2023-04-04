Девочка, по имени Ветин, жила с семьей в провинции Хатай, где произошло одно из самых разрушительных землетрясений в Турции. Когда малышей нашли спасатели, ее забрали в медицинский центр, но все время искали родителей.

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Мать и дочь не виделись более 2 месяцев

Проверяли заявления о пропавших детях, а затем сверяли образцы ДНК. Отметим, что Ветин всего 3,5 месяца.

Девочки дали прозвище "Гизем", что переводится как "чудо". Ребенок находился под завалами около 128 часов. Также спасли мать младенца Ясемин, но отец и два брата девочки погибли.

Позже Гизем была доставлена в Анкару президентским самолетом и после обследования в городской больнице – помещена в учреждение, подчиненное министерству по делам семьи и социальных услуг Турции.

Министерство начало поиск матери Гизем, проверяя заявления родителей о пропавших детях, и окончательно подтвердив отцовство младенца, перевезло ее из Анкары в Адану чартерным рейсом. Женщина до сих пор лечится в местной больнице.

"Воссоединение матери и ее ребенка – одно из самых ценных дел в мире", – прокомментировала министерша по делам семьи и соцуслуг Турции Дерья Яник.

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