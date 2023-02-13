Речь идет о городе Нурдаги на юге Турции. Местные власти уверяют, что впоследствии его отстроят заново.

Смотрите также Число жертв землетрясений в Турции и Сирии приблизилось к 36 тысячам

Власти обещают отстроить город со временем

В настоящее время в Нурдаге продолжается разбор обломков и поисково-спасательные работы. Местные власти заявили, что 100% города не подлежат восстановлению и будут снесены. До стихийного бедствия там проживало около 17 тысяч человек.

Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят огромный вклад. Под обломками в последних 8 квартирах в Нурдаге ведутся поисково-спасательные работы,

– сообщают местные власти.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 13 февраля количество погибших в Турции и Сирии приблизилось к отметке 36 тысяч человек. Турецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям (SAKOM) сообщил, что число погибших в стране составляет 29 605 человек. Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4574 человека. Из них – 3160 человек в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии, еще 1414 смертей – в контролируемых правительством частях страны.

Ущерб от разрушительного землетрясения