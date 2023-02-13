Йдеться про місто Нурдагі на півдні Туреччини. Місцева влада запевняє, що згодом його відбудують заново.

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Влада обіцяє відбудувати місто згодом

Наразі в Нурдагі триває розбір уламків і пошуково-рятувальні роботи. Місцева влада заявила, що 100% міста не підлягають відновленню і будуть знесені. До стихійного лиха там проживали близько 17 тисяч осіб.

Усі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять величезний внесок. Під уламками в останніх 8 квартирах у Нурдагі ведуться пошуково-рятувальні роботи,

– повідомляє місцева влада.

Зверніть увагу! Станом на вечір 13 лютого кількість загиблих у Туреччині та Сирії наблизилася до позначки у 36 тисяч осіб. Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у країні становить 29 605 осіб. Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4 574 особи. З них – 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1 414 смертей – у контрольованих урядом частинах країни.

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