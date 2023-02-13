Согласно предварительным оценкам, мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП. Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

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Какой ущерб нанес Турции разрушительное землетрясение

По прогнозам конфедерация турецких предприятий и бизнеса, произошедшие 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов и еще 10,4 миллиарда долларов потерь национального дохода.

Группа Turkonfed заявила, что потери рабочей силы обойдутся турецкой экономике в 2,9 миллиона долларов. От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 миллионов человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

Что известно об исследовании

Расчеты Turkonfed базировались на землетрясениях 1999 года вблизи Стамбула, унесших жизни около 18 000 человек. Число жертв последних разрушений значительно превысило число жертв землетрясения в 1999 году, и тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Повреждения инфраструктуры Турции, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, могут привести к тому, что дефицит бюджета страны превысит 5,4% ВВП в этом году по сравнению с официальным прогнозом в 3,5%.

Первоначальные расчеты Bloomberg Economics показали, что затраты, связанные со стихийным бедствием, включая усилия по восстановлению, могут составить около 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство завершит строительство жилья в течение года, а на ликвидацию последствий стихийного бедствия уже выделено около 100 миллиардов лир (5,3 миллиарда долларов).

Обратите внимание! Число погибших в Турции и Сирии после произошедшего в понедельник землетрясения достигло по меньшей мере 34 179 человек. Согласно данным SAKOM, число погибших в Турции достигло 29 605 человек. Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4574 человека.