В сети распространили видео, где собака принесла на руины дома кусок хлеба для своего хозяина.
Смотрите также Пробыла 147 часов под завалами: в Турции после землетрясения спасли 10-летнюю девочку
Трогательные кадры из Турции
Щемящее видео снято в турецком городе Кахраманмараш. На нем видно, что пес долго пытается раскопать обломки здания в поисках своего хозяина и бродит с куском хлеба в зубах.
Пес принес на руины кусок хлеба: смотрите видео
Пес спас жизнь 5 людям: трогательная история
- После землетрясения в Турции собака с ранеными лапами помог спасателям найти не менее пяти человек под завалами в городе Малатья.
- Пес, по фамилии Кепюк, повредил все конечности обломками стекла. Собака работала в разных городах, ведь прошла специальную подготовку для выполнения служебных задач в случае чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
- С первого дня после землетрясения животное в сопровождении кинологов помогало спасать людей на месте трагедии. По словам кинолога Дерсима Булута, Кепюк помог найти пятерых пострадавших людей, которым удалось выжить под завалами.