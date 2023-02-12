В сети распространили видео, где собака принесла на руины дома кусок хлеба для своего хозяина.

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Трогательные кадры из Турции

Щемящее видео снято в турецком городе Кахраманмараш. На нем видно, что пес долго пытается раскопать обломки здания в поисках своего хозяина и бродит с куском хлеба в зубах.

Пес принес на руины кусок хлеба: смотрите видео

Обратите внимание! По состоянию на 16:00 12 февраля количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 29 605 человек, как пишет издание CNN. В Сирии по меньшей мере погибли 3 576 человек – 2 168 в районах, которые под контролем оппозиции и 1 408 человек на подконтрольных режиму Асада территориях.

Пес спас жизнь 5 людям: трогательная история

После землетрясения в Турции собака с ранеными лапами помог спасателям найти не менее пяти человек под завалами в городе Малатья.

Пес, по фамилии Кепюк, повредил все конечности обломками стекла. Собака работала в разных городах, ведь прошла специальную подготовку для выполнения служебных задач в случае чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.

С первого дня после землетрясения животное в сопровождении кинологов помогало спасать людей на месте трагедии. По словам кинолога Дерсима Булута, Кепюк помог найти пятерых пострадавших людей, которым удалось выжить под завалами.

Любопытно. СМИ рассказали щемящую историю спасения 13-летнего мальчика. В течение 55 часов он держал на руках своего любимца – волнистого попугая. Когда спасенный мальчик увидел свою тетю, он передал ей птичку. О попугае уже заботятся. Его накормили хлебом и дали воды.