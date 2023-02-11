Это произошло в городе Кахраманмараше, где 6 февраля была серия землетрясений. Также живым в турецкой Антакье достали 2-летнего мальчика.

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Как спасали мальчика в Турции

Спасатели услышали голос мальчика на месте развалов одного из домов. Ребенка удалось вытащить только через три часа.

Когда 13-летний Берат Сары заметил свою тетю, то отдал ей волнистого попугая, с которым все 55 часов пробыл под завалами.

Тетя Дёндю Озтюрк не смогла сдержать слез, обрадовавшись, что ребенок выжил. Она сразу взяла домашнего питомца мальчика и покормила его крошками хлеба, дала воды.



В Турции из-под завалов спасли ребенка с попугаем / Фото АА

Мальчика спасатели обернули в специальное одеяло во избежание переохлаждения и передали медикам. Ребенок был госпитализирован.



Спасатели вытащили из-под завалов выжившего через 55 часов после землетрясения мальчика / Фото АА

Известно, что спасли ребенка специалисты из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, прибывшие в Турцию на помощь.

Спасение людей в Турции