По состоянию на 11 февраля спасательная операция после землетрясения в Турции продолжается и количество жертв каждый час только растет. Кроме того, генеральный менеджер по землетрясениям и снижение рисков AFAD Орхан Татар во время пресс-конференции объяснил, сколько длились подземные толчки и чему эквивалентна их сила.

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Как за две минуты произошла мировая катастрофа

Орхан Татар констатировал, что было два самых крупных землетрясения на территории Турции магнитудой 7,7. Первое случилось в 04:17 и продолжалось 65 секунд, а через некоторое время – другое, что продолжалось около 45 секунд. Суммарно регион трясло почти 2 минуты, однако за это время произошла ужасная трагедия в истории человечества.

Эта энергия, выделяемая во время землетрясения магнитудой 7,7, эквивалентна энергии 500 атомных бомб,

– констатировал эксперт.

Кроме того, он вспомнил, что после этих двух крупнейших землетрясений произошло более 2 тысяч афтершоков, магнитудой несколько меньше. Однако они также привели к роковым последствиям, унеся жизни тысяч людей и разрушив большое количество домов.

Что такое афтершоки Это подземные толчки, которые могут случаться после землетрясения. Количество афтершоков зависит от силы землетрясения и может достигать нескольких тысяч раз, как произошло в этом случае. Важно, что магнитуда афтершоков в среднем на 1,2 меньше магнитуды землетрясения.

Источник: Википедия

Землетрясения в Турции: последние новости

Турецкие СМИ на днях сообщили, что вследствие подземных толчков в деревне Тепехан, расположенной в провинции Хатай, образовалась трещина глубиной 30 метров и шириной около 200 метров.

Кроме того, сейсмологи прогнозируют, что в скором будущем землетрясение 8,5 по шкале Рихтера может случиться на территории Греции. Об этом заявили местные профессора Константинос Синолакис и Костас Папазакос. Они также призывали воспринимать их слова не как предсказание, а – предупреждение, поскольку ничего нельзя спрогнозировать со 100-процентной точностью.

К этой теме напоследок вспомним что-нибудь приятное. Собственно, в провинции Хатай вытащили из-под развалин дома живого 10-дневного ребенка. Он пробыл под завалами вместе со своей мамой более 90 часов.



Что делать в случае землетрясения / Картинка 24 Канала