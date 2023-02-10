Мир до сих пор приходит в себя после землетрясения в Турции, повлекшего гибель нескольких десятков тысяч людей. В то же время новое стихийное бедствие, по мнению экспертов, может случиться в Греции.
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Сильные землетрясения в Греции происходят раз в 600 лет
Заметим, что по этому поводу высказались сразу двое греческих ученых – профессора Константинос Синолакис и Костас Папазакос. И прогнозы их совсем неутешительны. Собственно, это землетрясение может быть сильнее, чем в Сирии и Турции – то есть 8,5 по шкале Рихтера.
Последнее крупное землетрясение на Крите произошло в 1403 году, и, по моим оценкам, такие землетрясения происходят каждые 600 – 800 лет. Мы уже находимся на пороге землетрясения силой около 8,5 по шкале Рихтера
– сказал Синолакис.
В то же время его коллега, профессор сейсмологии Университета Аристотеля в Салониках, подтвердил это. Однако Костас Папазакос отметил, что точное время катастрофы предсказать невозможно.
Кроме того, подчеркнем, что ученые призывают не воспринимать их прогнозы как нечто, что произойдет со стопроцентной вероятностью. К этим сообщениям нужно относиться как к предупреждению, и нужно быть готовым к возможным последствиям.
Что делать в случае землетрясения / Картинка 24 Канала
К этой теме вспомним, что по состоянию на вечер 10 февраля спасательная операция в Турции продолжается. То есть спасатели разбирают завалы домов, которые превратились в руины из-за подземных толчков.
Иногда спасателям удается даже извлечь из-под завалов живых людей. В частности, в провинции Хатай под обломками жилого дома более 90 часов был 10-дневный ребенок. К счастью, он выжил.