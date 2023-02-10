Спутники оценивают ущерб после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и многих других странах в понедельник, 6 февраля. Катастрофа застала людей в кроватях посреди ночи.

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Фото из космоса

Maxar Technologies опубликовали сравнение "до" и "после" землетрясения:

Снимки также публикуют некоторые пользователи Twitter, получая их от спутниковых провайдеров.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Европейское космическое агентство еще не опубликовали снимки Турции, на сбор которых агентствам может потребоваться несколько дней в зависимости от доступного времени работы спутников, их орбит и облачного покрова.

Спутниковый центр ООН объявил, что он активировал свою картографическую службу, которая "обеспечивает анализ спутниковых изображений во время гуманитарных чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, сложными чрезвычайными и конфликтными ситуациями".

Непосредственно этот центр не управляет спутниками, но сотрудничает со странами-членами ООН для сбора снимков от их правительственных учреждений и частных спутниковых операторов. Компания Maxar пообещала предоставлять снимки "многим организациям", а Planet заявила, что планирует предоставить больше обновлений в ближайшие дни.

Еще один снимок демонстрирует два поврежденных резервуара для хранения нефти на терминале Джейхан в Турции.

"Спутниковые снимки, сделанные сегодня Planet, показывают то, что похоже на два разорванных резервуара для хранения нефти на терминале Джейхан в Турции. Эти резервуары наполняются нефтью, поступающей из северного Ирака. Каждый из этих резервуаров может хранить миллион баррелей".

Спутниковые снимки и орбитальные наблюдения будут использоваться вместе с другими данными, чтобы помочь тем, кто преодолевает последствия стихийного бедствия, и получить ресурсы там, где они необходимы.