Все произошло в 04:17 утра. Еще спавшие люди оказались в ловушке, когда их дома рухнули. Конструкция самих построек была не совсем приспособлена для региона, подверженного сильным землетрясениям. Об этом агентству AFP рассказал Роджер Муссон, почетный научный сотрудник Британской геологической службы.

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Что говорит эксперт

Частично масштабы разрушений могут быть связаны с тем, что линия разлома, по которой произошло землетрясение, долгое время была относительно спокойной.

Турция расположена в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Землетрясение вдоль линии разлома Северной Анатолии в турецком регионе Дюздже в 1999 году унесло жизни более 17 000 человек. Но землетрясение в понедельник произошло на другом конце страны, вдоль Восточно-Анатолийского разлома.

Муссон отметил, что в Восточно-Анатолийском разломе не было землетрясений силой 7 баллов более двух веков. Поскольку с момента последнего великого землетрясения прошло так много времени, возможно, накопилось "достаточно много энергии", предположил эксперт.

Эта катастрофа была "почти повторением" землетрясения силой 7,4 балла в том же районе 13 августа 1822 года. Тогда было десятки тысяч жертв. Толчки продолжались вплоть до июня следующего года. Может ли так произойти и в этот раз, эксперт не говорит.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в понедельник, находился на относительно небольшой глубине — около 17,9 километра. Это было вызвано движением Аравийской тектонической плиты на север.

Поскольку она не может двигаться плавно, то периодически "застревает", накапливая напряжение, которое затем резко высвобождается.

– говорит Муссон.