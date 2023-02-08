Все произошло в 04:17 утра. Еще спавшие люди оказались в ловушке, когда их дома рухнули. Конструкция самих построек была не совсем приспособлена для региона, подверженного сильным землетрясениям. Об этом агентству AFP рассказал Роджер Муссон, почетный научный сотрудник Британской геологической службы.
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Что говорит эксперт
Частично масштабы разрушений могут быть связаны с тем, что линия разлома, по которой произошло землетрясение, долгое время была относительно спокойной.
- Муссон отметил, что в Восточно-Анатолийском разломе не было землетрясений силой 7 баллов более двух веков. Поскольку с момента последнего великого землетрясения прошло так много времени, возможно, накопилось "достаточно много энергии", предположил эксперт.
Эта катастрофа была "почти повторением" землетрясения силой 7,4 балла в том же районе 13 августа 1822 года. Тогда было десятки тысяч жертв. Толчки продолжались вплоть до июня следующего года. Может ли так произойти и в этот раз, эксперт не говорит.
Эпицентр землетрясения, произошедшего в понедельник, находился на относительно небольшой глубине — около 17,9 километра. Это было вызвано движением Аравийской тектонической плиты на север.
Поскольку она не может двигаться плавно, то периодически "застревает", накапливая напряжение, которое затем резко высвобождается.
– говорит Муссон.
- Он подчеркнул, что эпицентр такого землетрясения менее важен, чем то, как далеко простирается разрыв вдоль линии разлома – в этом случае около 100 километров (некоторые источники говорят, что 150 километров). "Эта территория фактически находится прямо над землетрясением", – добавляет геолог.
- После землетрясения 1999 года правительство Турции приняло закон, согласно которому все новое строительство должно соответствовать современным стандартам сейсмостойкости. Эксперты призвали Турцию в свете последней катастрофы проверить, соблюдается ли законодательство.