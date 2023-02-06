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Важно В Турции произошла серия мощных землетрясений: много погибших

Что известно о серии землетрясений

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций оценило магнитуду землетрясения в 7,4 вблизи Кахраманмараша недалеко от сирийской границы на глубине 7 километров. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи. Подземные толчки ощутили примерно в 04:17.

Землетрясение интенсивно ощущалось также в провинциях: