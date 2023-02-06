Известно, что это землетрясение произошло утром 6 февраля сразу в нескольких населенных пунктах в разных провинциях Турции – в частности, Кахраманмараш, Хатай и Османие. Заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера в комментарии 24 Каналу констатировал, что власти должным образом не подготовились к колебаниям земной поверхности.

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Катастрофических последствий можно было бы избежать

По словам сейсмолога, катастрофических последствий этого стихийного явления можно было бы избежать. Это произошло бы в том случае, если бы власть к этому заранее подготовилась и дала указания по строительству домов еще на начальном этапе этого процесса.

Землетрясения, встречающиеся в определенных зонах, проявляются на конкретной площадке практически одинаково. Когда у нас есть информация, как будет колебаться площадка в таком случае, нам нужно спроектировать дом, в котором не будут возникать волны, резонирующие с этими волнами от очагов землетрясений,

– сказал Кендзера.

Собственно, землетрясения частенько происходят в определенных регионах, однако если об этом думать заранее, то можно строить такие сейсмостойкие сооружения, которые не будут разрушаться во время сильных колебаний.

Обратите внимание! По словам специалиста, конечный итог такой халатности со стороны властей – отбрасывание чуть ли не на 10 лет развития турецких провинций, в которых произошло землетрясение и разрушило дома.

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