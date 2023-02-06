Известно, что это землетрясение произошло утром 6 февраля сразу в нескольких населенных пунктах в разных провинциях Турции – в частности, Кахраманмараш, Хатай и Османие. Заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера в комментарии 24 Каналу констатировал, что власти должным образом не подготовились к колебаниям земной поверхности.
Читайте также Землетрясения были и будут, – сейсмолог НАН рассказал, как "турецкая стихия" грозит Украине
Катастрофических последствий можно было бы избежать
По словам сейсмолога, катастрофических последствий этого стихийного явления можно было бы избежать. Это произошло бы в том случае, если бы власть к этому заранее подготовилась и дала указания по строительству домов еще на начальном этапе этого процесса.
Землетрясения, встречающиеся в определенных зонах, проявляются на конкретной площадке практически одинаково. Когда у нас есть информация, как будет колебаться площадка в таком случае, нам нужно спроектировать дом, в котором не будут возникать волны, резонирующие с этими волнами от очагов землетрясений,
– сказал Кендзера.
Собственно, землетрясения частенько происходят в определенных регионах, однако если об этом думать заранее, то можно строить такие сейсмостойкие сооружения, которые не будут разрушаться во время сильных колебаний.
Землетрясение в Турции: важное
- Иностранные СМИ проанализировали, почему землетрясение в Турции было столь разрушительным. Собственно, не всегда строители соблюдали все нормы при возведении многоэтажек.
- Известно, что несколько сильных сейсмических волн унесли жизни около 2 тысяч человек. Также следует упомянуть еще о более чем 7 тысячах раненых в одной только Турции.
- Заметим, что, кроме того, землетрясение произошло в Сирии и Казахстане. Таких мощных колебаний не было за последние 100 лет в этом регионе.