К сожалению, в результате землетрясения одна из многоэтажек упала в Турции в прямом эфире. Кроме того, в течение дня 6 февраля в стране зафиксировали серию новых мощных толчков.
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В Турции разрушены целые кварталы
Журналисты показали фотографии с улиц города Искендерун в провинции Хатай. Фото после землетрясения они сравнили с кадрами, запечатленными на Google Maps.
Как выглядели улицы города до и после землетрясения
Землетрясение разрушило чуть ли не целые кварталы в городах
Как выглядит улица в Искендеруне после землетрясения: смотрите видео
Последствия трагического землетрясения в Турции и Сирии
- В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии были толчки магнитудой 7,8. Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций заявило, что магнитуда землетрясения составила 7,4 вблизи Кахраманмараша недалеко от сирийской границы на глубине 7 километров. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что землетрясение стало крупнейшим бедствием в стране с 1939 года.
- По предварительным данным, в Турции в результате стихии пострадали по меньшей мере 10 городов. По данным СМИ, по меньшей мере 1014 человек погибли, еще 7003 ранены. В Сирии погибли 403 человека, раненых – 1284 человека. Все, что известно о трагедии – читайте здесь.